Два минчанина задержаны при сбыте бриллиантов на сумму 9 тысяч долларов

Старший оказался руководителем частной ювелирной фирмы столицы. Драгоценные камни переправляли из России в Беларусь, и такой нелегальный бизнес планировали поставить на поток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сбытчика задержали в одной из гостиниц, где за товар он получил 9 тысяч долларов. При этом документов на бриллианты не оказалось.
Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:
В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело за нарушение правил о сделках с драгоценными камнями. Проводится расследование. Изъятые две тысячи бриллиантов направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их конечная стоимость.