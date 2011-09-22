Два минчанина задержаны при сбыте бриллиантов на сумму 9 тысяч долларов

При сбыте двух тысяч бриллиантов сотрудниками ГУБЭП МВД задержаны двое минчан — отец и сын.

Старший оказался руководителем частной ювелирной фирмы столицы. Драгоценные камни переправляли из России в Беларусь, и такой нелегальный бизнес планировали поставить на поток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сбытчика задержали в одной из гостиниц, где за товар он получил 9 тысяч долларов. При этом документов на бриллианты не оказалось.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело за нарушение правил о сделках с драгоценными камнями. Проводится расследование. Изъятые две тысячи бриллиантов направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их конечная стоимость.