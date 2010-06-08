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Два года тюрьмы за смерть 25 000 человек в Бхопале – приговор в Индии

08 июня 2010 07:40
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Индийский суд вынес приговор по делу о крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества. Выброс на заводе в Бхопале 42 тонн ядовитого газа в декабре 1984 года привел к гибели около 25 000 человек и возникновению различных болезней еще у полумиллиона. Семь человек из администрации предприятия обвинены в халатности и приговорены всего к двум годам тюрьмы каждый. Но и они, как и представители пострадавших, собираются опротестовать судебное решение.
# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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