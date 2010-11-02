Два ДТП со смертельным исходом в Ивацевичском районе

Около часа ночи в воскресенье вблизи деревни Гортоль (Брестская область) гражданин России на ВАЗ-2107 не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого машина протаранила опору ЛЭП. Пассажир авто, 41-летний местный житель, скончался на месте.

А днем между Телеханами и деревней Речки (Брестская область) лоб в лоб столкнулись два «Фольксвагена». По информации областной ГАИ, «Пассат», которым управлял 21-летний парень, выехал на встречную и врезался в «Гольф». Водителя «Гольфа», 43-летнего жителя деревни Речки, в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, но спасти его жизнь медикам не удалось. Парень из деревни Краи, управлявший «Пассатом», госпитализирован - у него тяжелые травмы головы, переломы и резаные раны, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Заря».