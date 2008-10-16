Два человека погибли в результате ДТП на площади Бангалор в Минске

Машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. В результате происшествия два пассажира — 18-летний парень и 21-летняя девушка, сидевшие на коленях у друзей, вылетели из машины и погибли на месте.

Остальные пассажиры отделались ушибами. Андрей, пока единственный из пятерки выживших, явился в милицию. С его слов, они ехали с футбольного матча. Выпили и превысили скорость. После трагедии решили бежать.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. В милиции парня объявили в розыск. Ему нет еще и 18-ти, а за вождение без прав и нетрезвого задерживали трижды. Родители подростка в разводе. Где сын не знают до сих пор. Мать школьника, по документам – владелица пострадавшего авто. Ключи от сына прятала, но он взял их самовольно. Теперь эти ключи открыли ему дверь в камеру. Если его признают виновным, несовершеннолетнему водителю грозит до пяти лет заключения.