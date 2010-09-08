Два человека погибли из-за взрыва газового баллона в Витебской области

ЧП произошло в Шумилинском районе. По предварительной версии, причина трагедии до ужаса банальна. Накануне пожара баллон в доме решили поменять самостоятельно. А проверить утечку газа решили обычной горящей спичкой.

После трагедии на месте кирпичного дома остались одни развалины. Пожар распространялся за считанные секунды. Пока хозяева сами пытались его тушить, в доме неожиданно взорвался газовый баллон.

Григорий – старший сын хозяйки сгоревшего дома. Сейчас даже он с трудом узнает родные стены на этом пепелище. Никто и не ожидал, что домашний очаг станет очагом возгорания.

Григорий Ильиных, сын хозяйки дома:

– На газу разогревали. Ну, как по-быстрому берете сковородку, тряпку. Вот эта тряпка затлела, шланг прогорел, вспыхнуло. Буквально за 30 минут все сгорело, даже пожарные ничего не смогли сделать.

Пожарные приехали быстро. Однако к этому времени строение полностью обрушилось. Хозяйка дома чудом осталась в живых. Спасти ее 29-летнего сына и зашедшую в гости пожилую соседку не удалось. Они погибли от отравления угарным газом.

Иван Крюков, начальник Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

– При тушении пожара были взрывы двух газовых баллонов. Принятыми действиями пожар был потушен в застигнутых размерах.

Накануне трагедии газовый баллон поменяли. Правда, не с помощью специалиста, а самостоятельно. Хозяйка хотела сварить картошку. А утечку газа проверила открытым огнем. Самая распространенная ошибка владельцев газовых баллонов оказалась роковой.

Сергей Дмитриенко, главный инженер районного производственного управления «Шумилинорайгаз»:

– То, о чем говорят газовики, ни в коем случае не стоит пропускать мимо ушей. Потому что газ – это повышенная опасность. Аварийная служба работает в круглосуточном режиме. Абонент вызывает при малейшем подозрении на запах газа, мы приезжаем и все устраняем в кратчайшие сроки.

Чтобы разобраться в причинах трагедии, создана специальная комиссия. Уже стало ясно, что взорвавшиеся газовые баллоны хозяева купили с рук. Такая беспечная экономия унесла жизни двух человек. Для выяснения всех обстоятельств подключилась прокуратура области.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.