Два человека погибли из-за взрыва газового баллона в Витебской области

После трагедии на месте кирпичного дома остались одни развалины. Пожар распространялся за считанные секунды. Пока хозяева сами пытались его тушить, в доме неожиданно взорвался газовый баллон.
Григорий – старший сын хозяйки сгоревшего дома. Сейчас даже он с трудом узнает родные стены на этом пепелище. Никто и не ожидал, что домашний очаг станет очагом возгорания.
Григорий Ильиных, сын хозяйки дома:
– На газу разогревали. Ну, как по-быстрому берете сковородку, тряпку. Вот эта тряпка затлела, шланг прогорел, вспыхнуло. Буквально за 30 минут все сгорело, даже пожарные ничего не смогли сделать.
Пожарные приехали быстро. Однако к этому времени строение полностью обрушилось. Хозяйка дома чудом осталась в живых. Спасти ее 29-летнего сына и зашедшую в гости пожилую соседку не удалось. Они погибли от отравления угарным газом.
Иван Крюков, начальник Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
– При тушении пожара были взрывы двух газовых баллонов. Принятыми действиями пожар был потушен в застигнутых размерах.
Накануне трагедии газовый баллон поменяли. Правда, не с помощью специалиста, а самостоятельно. Хозяйка хотела сварить картошку. А утечку газа проверила открытым огнем. Самая распространенная ошибка владельцев газовых баллонов оказалась роковой.
Сергей Дмитриенко, главный инженер районного производственного управления «Шумилинорайгаз»:
– То, о чем говорят газовики, ни в коем случае не стоит пропускать мимо ушей. Потому что газ – это повышенная опасность. Аварийная служба работает в круглосуточном режиме. Абонент вызывает при малейшем подозрении на запах газа, мы приезжаем и все устраняем в кратчайшие сроки.
Чтобы разобраться в причинах трагедии, создана специальная комиссия. Уже стало ясно, что взорвавшиеся газовые баллоны хозяева купили с рук. Такая беспечная экономия унесла жизни двух человек. Для выяснения всех обстоятельств подключилась прокуратура области.
Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.