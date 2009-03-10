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Два человека погибли и двое получили тяжелейшие ранения в результате ДТП в Мстиславльском районе

10 марта 2009 11:48
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Авария случилась на 47-м километре трассы — Кричев-Орша-Лепель. МАЗ и легковой автомобиль столкнулись влобовую. Удар был колоссальной силы: грузовик перевозил почти 15 тонн стройматериалов и двигался с приличной скоростью. 50-летний водитель, гражданин России, и 80-летний пассажир машины скончались на месте. За жизнь двух человек, среди которых несовершеннолетняя девочка, сейчас борются врачи. Сотрудники госавтоинспекции уже определили виновника аварии.
# происшествия

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