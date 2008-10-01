Два человека и три лошади пострадали в ДТП

Оно случилось накануне на 23 километре автодороги Минск-Гродно. Водитель автомашины фельдегеря, которая в четыре утра по спецпоручениям двигалась в направлении Минска, не успел затормозить, когда из темноты на проезжую часть внезапно выбежали лошади.

Удар был настолько сильным, что одну лошадь отбросило на несколько метров и она попала под колеса фуры, другую выбросило на обочину, третья смогла убежать. До сих пор не известно – чьи это были кони.

Никто из местных жителей не ищет своих лошадей. Однако трагедия в том, что из-за безответственности хозяина животных, погиб человек – пассажир автомобиля «Пежо-партнер», а водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратурой проводится проверка.