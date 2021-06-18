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ДТП возле Радошковичей. На трассе столкнулись Mustang и Nissan

18 июня 2021 14:08
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Новости Беларуси. ДТП возле поселка Радошковичи Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП возле Радошковичей. На трассе столкнулись Mustang и Nissan-1

На 4-м километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 30-летний житель Жодино на Mustang, выезжая с автозаправки, повернул на главную автодорогу, по которой 41-летняя жительница Минска на Nissan двигалась в направлении столицы. В итоге жодинец не заметил Nissan из-за стоящей на обочине фуры. Легковушки столкнулись.

ДТП возле Радошковичей. На трассе столкнулись Mustang и Nissan-4

В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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