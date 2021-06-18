ДТП возле Радошковичей. На трассе столкнулись Mustang и Nissan

На 4-м километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 30-летний житель Жодино на Mustang, выезжая с автозаправки, повернул на главную автодорогу, по которой 41-летняя жительница Минска на Nissan двигалась в направлении столицы. В итоге жодинец не заметил Nissan из-за стоящей на обочине фуры. Легковушки столкнулись.