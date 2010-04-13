ДТП в Червенском районе: 3 человека погибли

На подъездах к Минску образовались многокилометровые пробки. Как правило, в день поминовения усопших на пригородных дорогах в десятки раз увеличивается транспортный поток.

Особенно тесно стало ближе к вечеру. Именно в это время многие возвращаются из загородных поездок. Для того чтобы разгрузить заторы на дорогу вышли регулировщики.

Не обошлось сегодня и без серьёзных аварий. Так в Червенском районе автомобиль съехал в кювет. 3 человека погибли. Ещё один в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водитель не справился с управлением и на закруглении дороги съехал в кювет, в результате чего произошло столкновение с деревом. По данному факту проводится проверка.