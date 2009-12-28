ДТП с участием маршрутки в Минске: пострадали 10 человек

На улице Чижевских маршрутное такси на скорости столкнулось с легковушкой.

Иномарка двигалась в направлении деревни Новый двор и выехала на встречную полосу. Как выяснилось, водитель не превысил скорость, но машину все равно занесло. В результате лобового столкновения 9 пассажиров маршрутки и водитель легкового авто получили травмы.

К слову, только в столице в декабре зафиксировано более десятка ДТП с участием маршруток. Большинство из них, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, можно было предотвратить.

Юрий Корниевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

– Данное ДТП можно было предотвратить. Выбирая скорость, дистанцию для движения, исходя из погодных условий. Если знак предписывает ехать 60 километров в час и на дороге гололедица, то можно ехать, к примеру, и 40, и 20. Водитель не справился с управлением, видимо, по причине неправильного выбора скорости движения на данном участке дороги.