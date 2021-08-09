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ДТП с участием детей. На молодечненской трассе опрокинулся Volkswagen

09 августа 2021 15:08
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Новости Беларуси. Утром 9 августа на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь 34-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, наехала на барьерное ограждение и опрокинулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП с участием детей. На молодечненской трассе опрокинулся Volkswagen-1

Дети находились в защитном кресле, они не пострадали. Женщина госпитализирована.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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