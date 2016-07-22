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ДТП с пятью погибшими в Докшицком районе: водитель автомобиля, который вылетел на встречку, был трезв

22 июля 2016 11:10
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Новости Беларуси. Стали известны результаты экспертизы, которая должна была помочь выяснить причины трагического ДТП в Докшицком районе.

Установлено, что водитель автомобиля, который выехал на встречку, пьяным не был. Экспертизы в отношении других погибших в аварии в данный момент находятся в производстве.

Единственной выжившей девочке была проведена операция. По словам врачей, состояние стабильно тяжелое. 

Напомним, в трагическом ДТП погибли 5 человек. Авария произошла на 108-м километре автодороги Минск-Витебск, вблизи поселка Бегомль.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Витебской области

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