ДТП под Барановичами: водитель оставил в автомобиле погибшую 12-летнюю дочь

Новости Беларуси. Вечером 21 февраля Renault Megane Scenic врезался в дерево. ДТП произошло возле деревни Лесная. Как сообщает ГАИ Брестской области, 31-летний житель деревни Великие Луки не сумел удержать автомобиль на проезжей части. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.

Фото: ГАИ Брестской области

В аварии от полученных травм скончались 12-летняя дочь водителя и его ровесник-односельчанин. Сам водитель остался жив. Мужчина покинул автомобиль и ушёл с места ДТП, но был задержан правоохранителями.

Фото: ГАИ Брестской области