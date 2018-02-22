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ДТП под Барановичами: водитель оставил в автомобиле погибшую 12-летнюю дочь

22 февраля 2018 07:56
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Новости Беларуси. Вечером 21 февраля Renault Megane Scenic врезался в дерево.  ДТП произошло возле деревни Лесная.  

Как сообщает ГАИ Брестской области, 31-летний житель деревни Великие Луки не сумел удержать автомобиль на проезжей части. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.  

ДТП под Барановичами: водитель оставил в автомобиле погибшую 12-летнюю дочь-1

Фото: ГАИ Брестской области  

В аварии от полученных травм скончались 12-летняя дочь водителя и его ровесник-односельчанин. Сам водитель остался жив. Мужчина покинул автомобиль и ушёл с места ДТП, но был задержан правоохранителями.  

ДТП под Барановичами: водитель оставил в автомобиле погибшую 12-летнюю дочь-4

Фото: ГАИ Брестской области  

В 2012 году задержанный был лишён водительских прав за управление ТС в нетрезвом виде.  

Возбуждено уголовное дело.  

В феврале 2018 года около двух ночи Skoda врезалась в дерево.  

Водитель автомобиля 10 раз привлекался к административной ответственности – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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