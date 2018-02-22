ДТП под Барановичами: водитель оставил в автомобиле погибшую 12-летнюю дочь
Новости Беларуси. Вечером 21 февраля Renault Megane Scenic врезался в дерево. ДТП произошло возле деревни Лесная.
Как сообщает ГАИ Брестской области, 31-летний житель деревни Великие Луки не сумел удержать автомобиль на проезжей части. Машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.
Фото: ГАИ Брестской области
В аварии от полученных травм скончались 12-летняя дочь водителя и его ровесник-односельчанин. Сам водитель остался жив. Мужчина покинул автомобиль и ушёл с места ДТП, но был задержан правоохранителями.
Фото: ГАИ Брестской области
В 2012 году задержанный был лишён водительских прав за управление ТС в нетрезвом виде.
Возбуждено уголовное дело.
В феврале 2018 года около двух ночи Skoda врезалась в дерево.
Водитель автомобиля 10 раз привлекался к административной ответственности – подробности здесь.