ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб

Новости Беларуси. ДТП на проспекте Независимости. В районе Академии наук у дома № 78 Volkswagen врезался в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло около 5.30 утра. Вероятно, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. По словам очевидцев, в машине находились четверо парней и девушка.