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ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб

28 сентября 2020 15:19
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Независимости. В районе Академии наук у дома № 78 Volkswagen врезался в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб-1

Все произошло около 5.30 утра. Вероятно, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. По словам очевидцев, в машине находились четверо парней и девушка.

ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб-4

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако был установлен сотрудниками ГАИ – им оказался 18-летний парень.

Пострадала 16-летняя девушка. Правоохранители проводят проверку.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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