Драма с исчезновением 10-летнего мальчика обернулась трагедией

В Бобруйске задержан восьмиклассник, подозреваемый в убийстве ребенка.

По версии Могилевском УВД мотивом преступления стал мобильный телефон. По предварительной версии, через день после убийства подозреваемый позвонил матери мальчика и потребовал 3 тысячи долларов выкупа. Как предполагают следователи, он узнал о том, что семья пропавшего недавно продала дом.

Евгений Коваленок, начальник управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома: "Мы хотели найти мальчика живым. Ему же всего 10 лет. Поэтому все возможные к этому средства использовались. Подросток, подозреваемый в совершении преступления, сейчас задержан и находится в Бобруйском ИВС. Он старается уйти от ответственности, и на контакт со следствием идет очень тяжело. Так что нам трудно сейчас доказать его вину."

