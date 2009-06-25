Дожди с грозами в Беларуси до конца июня не прекратятся

Грозы, прошедшие в Гомельской области накануне вечером, стали причиной четырёх пожаров в домах и хозяйственных постройках в Мозырском, Ельском и Добрушском районах.

Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, грозой была выведена из строя трансформаторная подстанция в деревне Слобода Мозырского района, что привело к обесточиванию 25 жилых домов. Здесь идут восстановительные работы.

В Дрогичине Брестской области выпало 66 литров воды на квадратный метр земли. Это практически месячная норма осадков для этого населенного пункта.



Штормовой ветер прошёлся по Гомельщине.

По словам синоптиков, существенных изменений сегодня в характере погоды не произойдет. И в целом, дожди с грозами до конца июня не прекратятся.