Доярка украла из дома знакомого бытовую технику, «тряпки», игрушки, диван и… удочку

30-летняя жительница Дятловского района Карина Носова, работающая дояркой на сельхозпредприятии, ранее уже получала в качестве наказания за воровство один год исправительных работ с ежемесячным вычетом 15 % зарплаты в доход государства. Об этом пишет газета «Гродненская правда».Не смотря на это, женщина спланировала новую кражу из дома в соседней деревне - проживающая там ранее семья сменила место жительства. В итоге суд продлили ей срок ежемесячных отчислений государству еще на полтора года.