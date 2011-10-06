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Доярка украла из дома знакомого бытовую технику, «тряпки», игрушки, диван и… удочку

06 октября 2011 14:57
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30-летняя жительница Дятловского района Карина Носова, работающая дояркой на сельхозпредприятии, ранее уже получала в качестве наказания за воровство один год исправительных работ с ежемесячным вычетом 15 % зарплаты в доход государства. Об этом пишет газета «Гродненская правда».Не смотря на это, женщина спланировала новую кражу из дома в соседней деревне - проживающая там ранее семья сменила место жительства. В итоге суд продлили ей срок ежемесячных отчислений государству еще на полтора года.
# происшествия

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