Дом правосудия в Минске забросали бутылками с зажигательной смесью

Это место, где проходят судебные процессы по обвинению в участии в массовых беспорядках. Ночью с 15 на 16 мая в Доме правосудия на первом этаже сработала пожарная сигнализация. Информация об этом поступила на пульт департамента охраны от сторожа здания.

Огнем повреждена дверь служебного входа, сообщили в милиции Минска. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили и изъяли улики. Сейчас они проходят экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

По предварительным данным это так называемый «Коктейль Молотова». И также фрагменты трех разбитых бутылок с остатками фитиля. Уже в ходе предварительного опроса опрошены шесть человек. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативных мероприятий по установлению преступников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 (хулиганство) Уголовного Кодекса Республики Беларусь.