Дом правосудия в Минске забросали бутылками с зажигательной смесью

Огнем повреждена дверь служебного входа, сообщили в милиции Минска. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили и изъяли улики. Сейчас они проходят экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
По предварительным данным это так называемый «Коктейль Молотова». И также фрагменты трех разбитых бутылок с остатками фитиля. Уже в ходе предварительного опроса опрошены шесть человек. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативных мероприятий по установлению преступников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 (хулиганство) Уголовного Кодекса Республики Беларусь.