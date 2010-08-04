До 48 человек возросло число жертв лесных пожаров в России

Остановить распространение огня в России пока не удается. Только за сутки зафиксированы более 300 новых очагов возгорания.

Наиболее сложная обстановка в Нижегородской, а также Московской, Тверской, Владимирской, Воронежской и Липецкой областях. Пламя тушат как с земли, так и с воздуха. В Подмосковье привлекли даже специальный поезд, который заливает водой горящие торфяники.

Всего в огне 17 российских регионов. В семи из них введен режим чрезвычайного положения. Спасатели разбирают завалы сгоревших деревень. Под пеплом и обломками строений они находят погибших. В скорбном списке уже 48 человек. В медучреждения за помощью обратились почти полсотни пострадавших.