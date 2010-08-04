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До 34 возросло число жертв двойного теракта на юге Ирака, около 90 человек ранены

04 августа 2010 08:55
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Боевики взорвали два автомобиля на главной торговой площади города Кут.

Инцидент произошел через несколько часов, после того как в столице Ирака Багдаде в результате нападения террористов были убиты девять сотрудников полиции.

Всплеск активности боевиков «Аль-Каеды» последовал за заявлением президента США Барака Обамы о том, что американские войска будут покидать регион в соответствии с ранее установленным графиком, и к концу 2010 года в Ираке останется лишь сравнительно небольшой контингент для защиты дипмиссий и обучения сотрудников местных правоохранительных органов.

До 34 возросло число жертв двойного теракта на юге Ирака, около 90 человек ранены

До 34 возросло число жертв двойного теракта на юге Ирака, около 90 человек ранены

До 34 возросло число жертв двойного теракта на юге Ирака, около 90 человек ранены

# происшествия # Фотофакт # Теракт в Ираке

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