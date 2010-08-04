До 34 возросло число жертв двойного теракта на юге Ирака, около 90 человек ранены

Боевики взорвали два автомобиля на главной торговой площади города Кут.

Инцидент произошел через несколько часов, после того как в столице Ирака Багдаде в результате нападения террористов были убиты девять сотрудников полиции.

Всплеск активности боевиков «Аль-Каеды» последовал за заявлением президента США Барака Обамы о том, что американские войска будут покидать регион в соответствии с ранее установленным графиком, и к концу 2010 года в Ираке останется лишь сравнительно небольшой контингент для защиты дипмиссий и обучения сотрудников местных правоохранительных органов.