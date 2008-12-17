До 30-ти увеличилось число погибших в результате крупнейшего ДТП в Израиле

21 человек ранен. Белорусских граждан в списке погибших и пострадавших в дорожной аварии в Израиле нет.

Все пострадавшие – представители турфирм Санкт-Петербурга. Они ехали на красноморский курорт Эйлат с ознакомительным туром на двух автобусах. Водитель одного из них пошёл на обгон, намного превысив скорость и вылетел с дороги в обрыв. По словам очевидцев, на склоне людей просто выбрасывало из салона — многие разбились о скалы. Сам водитель остался жив, он был пристёгнут ремнём безопасности. Вместе с другими пострадавшими он доставлен в больницу, по выходу из которой его ждёт суд. В качестве основной версий аварии рассматривается лихачество водителя. Между тем, в Израиль из России прибывают родственники жертв автокатастрофы под Эйлатом. Их сопровождают специалисты МЧС, психологи.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с автокатастрофой на юге Израиля, повлекшей гибель российских граждан.