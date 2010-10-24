До 220 возросло число жертв вспышки холеры на Гаити, инфекция добралась до столицы

Заражены около трех тысяч жителей. Речь идет об особо опасном штамме О1, который может привести к летальному исходу всего за три часа.

Он вызывает резкое обезвоживание, и это при том, что воды в стране катастрофически не хватает.

Сегодня инфекция впервые добралась до столицы страны — Порт-о-Пренса — города перенаселенного людьми, которые остались без крова после разрушительного землетрясения в начале года. В пострадавшие районы направили дополнительные группы врачей, а также медикаменты и питье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».