Дмитрий Пиневич: Ни компьютерная томография, ни другие исследования патологию у Некляева не обнаружили

Владимир Некляев, оказавшийся в центре сопротивления, тоже не остался без ссадин. Врачи оказали ему помощь: ушибы не вызывали опасений.

Дмитрий Пиневич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Пациент поступил, мы диагностировали травмы лица, затылочной части головы. К счастью, ни компьютерная томография, ни другие исследования патологию не обнаружили. После обследования мы пациенту рекомендовали амбулаторное лечение. Но он отказался.

По версии оппозиционного сайта «Свобода слова», история с Некляевым весьма подозрительна: «Когда отбивали микроавтобус, в драку влез Некляев. Если бы потом демонстранты не били стекла, а омон не стоял в сторонке, то можно было бы поверить Некляеву. Но сейчас все кажется каким-то жульничеством с его стороны (точнее, со стороны его штаба). Власть очевидным образом взяла тактику никого не трогать. Это ясно согласуется с тактикой власти на примирение с Западом. Поэтому нападать на Некляева, а потом спокойно смотреть как бьют стекла в Доме правительства - это как-то странно. Так что с Некляевым все очень и очень темно. Появился он - непонятно как. Деньги взял - не пойми откуда (а денег у него было много, это признают все). Исчез с площади в самый ответственный момент», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальное заявление Министерства внутренних дел Беларуси о задержании автомобиля с опасным грузом, предназначавшимся для площади