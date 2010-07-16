Для восстановления здания реставрационного центра Грабаря потребуется его полная перестройка

Эвакуацию ценностей из сгоревшего в четверг реставрационного центра Грабаря продолжит спецкомиссия Министерства культуры России. Рабочие места для реставраторов будут организованы прямо во дворе здания.

Выносить бесценные произведения искусств из повреждённых помещений сотрудники начали сразу после тушения огня. До часа ночи пятницы им удалось эвакуировать 60 картин и 50 графических произведений.

Возгорание на площади почти 2000 квадратных метров произошло накануне днём. Верхний этаж практически полностью выгорел. Для восстановления здания потребуется его полная перестройка.

Во время тушения погибли двое пожарных.

Реставрационный центр основан в 1918 году по инициативе выдающегося искусствоведа Игоря Грабаря. За всю историю здесь обрели вторую жизнь сотни произведений русского искусства. По мнению экспертов, ущерб пока оценить невозможно.