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Дизайнера Джона Гальяно обвиняют в антисемитских высказываниях

01 марта 2011 13:15
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Кутюрье Джона Гальяно временно отстранили от должности арт-директора французского Дома моды.

Дизайнера обвиняют в антисемитских высказываниях. Иск против модельера подала супружеская пара.

Конфликт разгорелся на прошлой неделе. В ходе ссоры с двумя посетителями парижского кафе Гальяно заявил, что при нацистах им бы не поздоровилось. Все это время ссору снимали на камеру мобильного телефона — теперь это главное доказательство в деле.

Однако, несмотря на скандальную запись, сам кутюрье всё отрицает. А его адвокаты уже подали встречный иск о клевете и моральном ущербе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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