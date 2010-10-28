Директор гродненской автошколы задержан за получение взятки

По подозрению в получении взятки задержан директор Гродненского государственного автоучебного комбината подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

Валерий Дриньков, подполковник милиции, начальник 4-го отдела 11-го Управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД РБ:

Используя свое должностное положение, директор помогал в сдаче внутренних экзаменов по правилам дорожного движения. Клиентов было хоть отбавляй. Суммы варьировались от 20 долларов до 80 тысяч белорусских рублей. В ходе реализации оперативной информации нам удалось собрать весомую доказательную базу, в том числе и зафиксировать факт передачи взятки. Кабинет директора в течение 10 минут посетило 5 человек. При личном досмотре у него было изъято около трех миллионов рублей. Все ли эти деньги были переданы в качестве вознаграждения за услуги, будет установлено в ходе предварительного расследования.

Мужчине грозит до десяти лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.