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Директор гродненской автошколы задержан за получение взятки

28 октября 2010 15:02
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По подозрению в получении взятки задержан директор Гродненского государственного автоучебного комбината подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

Валерий Дриньков, подполковник милиции, начальник 4-го отдела 11-го Управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД РБ:
Используя свое должностное положение, директор помогал в сдаче внутренних экзаменов по правилам дорожного движения. Клиентов было хоть отбавляй. Суммы варьировались от 20 долларов до 80 тысяч белорусских рублей. В ходе реализации оперативной информации нам удалось собрать весомую доказательную базу, в том числе и зафиксировать факт передачи взятки. Кабинет директора в течение 10  минут посетило 5 человек. При личном досмотре у него было изъято около трех миллионов рублей. Все ли эти деньги были переданы в качестве вознаграждения за услуги, будет установлено в ходе предварительного расследования.

Мужчине грозит до десяти лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.  

# происшествия

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