Дикий кабан бегал по центру Минска и плавал в Свислочи

Новости Беларуси. 28 августа по Минску бегал кабан. Эту информацию подтвердили в милиции.

ГУВД Мингорисполкома:

На улицы города выбежал дикий кабан и создал аварийную ситуацию!

Минчане видели кабана на проспекте Победителей возле гостиницы «Виктория» в 7 часов утра, а также возле дома 23/1 по проспекту Победителей. Кабан резво бегал по газону, а потом по тротуарной дорожке направился в сторону Дворца спорта. Очевидцы отмечают: кабан бежал вдоль ул. Мельникайте в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Валентина Максимовна во время «пробега» кабана по центральным улицам столицы гуляла с внуком в парке. Увидев животное, женщина не на шутку испугалась за свою жизнь и жизнь ребёнка.

Валентина Трипутина, очевидец:

Трусцой бежит кабан и кабан дикий, огромный, черный кабан. Он остановился. Я была на высоте, здесь ступеньки. Я думаю, не побежит же он сюда.

Бежать за Валентиной Максимовной дикий зверь и не собирался. Он сам, наверное, размышлял, как поскорей укрыться от городской суеты и любопытных прохожих. После небольшого путешествия по проспекту Победителей, лесной житель уверенно переплыл Свислочь и скрылся в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если бы все встречи диких животных с людьми заканчивались так безобидно. На дорогах участились наезды на зверей. Если с начала года в Беларуси произошло 9 таких аварий, то за три недели августа – 4.

Накануне днем в Светлогорском районе водитель иномарки не справился с управлением, когда на проезжую часть внезапно выбежал лось. В результате машина выехала на обочину и врезалась в дерево. Животное погибло. Пассажиров автомобиля госпитализировали, одного так и не удалось спасти. На днях ещё одно ДТП с участием животного закончилось трагично: мотоциклист, сбив кабана на трассе под Минском, погиб.

Сотрудники ГАИ рекомендуют, при виде животного на дороге не стоит пытаться его объехать. Ведь поведение дикого зверя на дороге непредсказуемо. Необходимо снизить скорость и пропустить животное.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД:

В случае столкновения не стоит делать лишних движений рулем. Как показывает статистика, смертельные травмы люди получают в результате того, что съезжают за пределы проезжей части, либо опрокидываются, либо совершают наезд на придорожные деревья.

Частое появление животных на дороге в предосенний период лесничие объясняют по-разному. Возможно, диких зверей пугает шум от сельскохозяйственной техники во время уборочной, поэтому они перемещаются и вынуждены перебегать автомагистрали.

Артур Бурак, главный лесничий УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Появление диких животных на дорогах можно еще объяснить на генном уровне. У них происходят сезонные миграции, т.е по этим тропам их предки переходили с одного места на второе. И будущие поколения по ним перемещаются.

Зачастую ДТП с участием животных происходят по невнимательности водителей. Трагедию можно избежать только в одном случае – соблюдая скоростной режим.