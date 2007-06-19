Дикая охота в Беловежской пуще

Сотрудники Каменецкого РОВД задержали группу злоумышленников, которые незаконно промышляли в заповеднике.

Ущерб, нанесённый Национальному парку, составил более 32 миллионов рублей. При обыске по месту жительства браконьеров, изъяты боеприпасы, зарегистрированное гладкоствольное ружье и незаконно хранящийся нарезной карабин.

Охотились они преимущественно ночью. Их жертвами становились случайные животные. Сразу на месте их разделывали. А остатки, шкуры браконьеры не удосуживались даже закопать. Все оставалось варварски брошенным, говорит

руководитель подразделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Виктор Василевский.



В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту и хранение оружия им грозит лишение свободы до 10 лет.