«Дикая история»: мать «лечила» 8-летнего сына крысиным ядом

Новости России. В России набирает обороты жуткая история, героиней которой стала мать, кормившая своего восьмилетнего сына Илью крысиным ядом. Как утверждала поначалу сама женщина, препараты, содержащие крысиный яд, она давала в надежде избавить сына от недуга.

Причем дозировка превышалась в 30 раз, а препарат мать сама «прописала» сыну.

Заявление прокуратура Свердловской области:

Состояние восьмилетнего ребенка вызывало серьезные опасения у медперсонала, но, несмотря на ухудшение самочувствия мальчика, его мать настаивала на амбулаторном лечении.



В больницу Илья попал в критическом состоянии. Результаты анализов шокировали медиков. Возникло подозрение, что загнать ребенка на тот свет пыталась родная мать, причем умышленно.

Об этом оперативно проинформировали правоохранителей. Улик, доказывающих то, что женщина пыталась отравить собственного сына, оказалось столько, что мать дала признательные показания.

Врачи сделали все, чтобы спасти восьмилетнего Илью. Теперь его жизнь, к счастью, вне опасности.

О мотивах пока не сообщается.

Также известно, что в этой же семье при похожих обстоятельствах скончались трое несовершеннолетних детей.

При весьма странных обстоятельствах не стало и матери подозреваемой.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает, что жительница Асбеста, травившая собственного ребенка, должна ответить за свои поступки перед судом. В своем Twitter он заявил, что «дикая история» должна быть расследована.