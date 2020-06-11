ДФР Госконтроля: возбуждено уголовное дело в отношении представителей коммерческих структур и работников банковской системы

Новости Беларуси. В центральном офисе «Белгазпромбанка» сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве подозреваемых проходят как бывшие, так и действующие работники банка.