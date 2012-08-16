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Девятилетний мальчик выпал с четвёртого этажа в Калинковичах

16 августа 2012 14:44
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Новости Беларуси. Мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома в Калинковичах, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу УВД Гомельского облисполкома.

Девятилетний мальчик находился в гостях у бабушки. В момент падения с балкона в квартире не было взрослых. Мальчик с повреждением внутренних органов и переломом ключицы доставлен в районную больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подобная трагедия произошла 19 июля в Гомеле, когда из окна квартиры на восьмом этаже выпал 10-летний мальчик. От полученных травм он скончался в больнице.

В прокуратуре Гомельской области отметили, что за семь месяцев текущего года в регионе погибло 95 детей.

# происшествия

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