Девятилетний мальчик выпал с четвёртого этажа в Калинковичах

Новости Беларуси. Мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома в Калинковичах, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу УВД Гомельского облисполкома.



Девятилетний мальчик находился в гостях у бабушки. В момент падения с балкона в квартире не было взрослых. Мальчик с повреждением внутренних органов и переломом ключицы доставлен в районную больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.



Подобная трагедия произошла 19 июля в Гомеле, когда из окна квартиры на восьмом этаже выпал 10-летний мальчик. От полученных травм он скончался в больнице.

В прокуратуре Гомельской области отметили, что за семь месяцев текущего года в регионе погибло 95 детей.