Девятиклассница упала с 19-го этажа дома по улице Матусевича в Минске

Девочку похоронили позавчера на минском кладбище в Колодищах.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям:

Говорить о мотивах или версии пока рано. Ее мать была лишена родительских прав, девушка жила с опекуном.

Татьяна, опекун девочки:

В справке, которую мы получили на руки, указано, что у нее в крови был алкоголь. Я верю в это. Ведь незадолго до трагедии такие проблемы действительно начались. Она связалась с какой-то компанией, о которой ничего не хотела рассказать нам. Летом впервые не пришла ночевать домой. В конце сентября проблемы начались снова.

Глеб Лободенко, журналист газеты «Звязда»:

Я был на том балконе вчера днем. Учитывая маленький рост Валерии (имя изменено – ред.), перила были ей примерно по шею - случайно не упадешь ...

Мать погибшей девочки не была на похоронах - ее просто не смогли отыскать, чтобы сообщить о смерти дочери, пишет «Звязда».