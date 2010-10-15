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Девятиклассница упала с 19-го этажа дома по улице Матусевича в Минске

15 октября 2010 09:40
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Девочку похоронили позавчера на минском кладбище в Колодищах.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям:
Говорить о мотивах или версии пока рано. Ее мать была лишена родительских прав, девушка жила с опекуном.   

Татьяна, опекун девочки:
В справке, которую мы получили на руки, указано, что у нее в крови был алкоголь. Я верю в это. Ведь незадолго до трагедии такие проблемы действительно начались. Она связалась с какой-то компанией, о которой ничего не хотела рассказать нам.  Летом впервые не пришла ночевать домой. В конце сентября проблемы начались снова.

Глеб Лободенко, журналист газеты «Звязда»:
Я был на том балконе вчера днем.  Учитывая маленький рост Валерии (имя изменено – ред.), перила были ей примерно по шею - случайно не упадешь ...

Мать погибшей девочки не была на похоронах - ее просто не смогли отыскать, чтобы сообщить о смерти дочери, пишет «Звязда».

# происшествия

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