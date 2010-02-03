Девушка с минского вокзала обокрала ухажера из деревни

Деньги жгли карман 31-летнему деревенскому парню из Минского района, душа требовала любви. В этот момент ему и «посчастливилось» встретить возле железнодорожного вокзала свою знакомую. Сразу же предложил посидеть, выпить. А там, может быть, и продолжили бы… У той репутация, кстати, была соответствующая.

При покупке алкоголя знакомая обратила внимание на пачку денег в руках своего спутника. Посидеть решили на чердаке близлежащего дома. Пока ехали в лифте вверх, женщина нежно прижималась к кавалеру, обнимала. Мужчина, очевидно, думал, что от большой любви к нему. Когда добрались до чердака, сообщила, что забыла приобрести стаканчики. И сразу же вызвалась сбегать за ними. Мужчина после ее ухода обнаружил, что из кармана куртки исчезло 600 тысяч белорусских рублей. Когда выбежал на улицу, злодейки и след простыл.

Милиция не долго ее разыскивала, через пару дней дамочку задержали на том же вокзале. Почти все деньги она к этому времени успела прогулять. Отпираться не стала – в краже призналась сразу. За это преступление она может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает сайт ГУВД.