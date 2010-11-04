Девушка проткнула шампуром грудь другу в лесопарке «Медвежино» в Минске

Отдых закончился для молодого человека в реанимации с ранением груди, а для его 27-летней подруги – в милицейском изоляторе.

Участники печального инцидента отдыхали в лесопарковой зоне «Медвежино» по улице Горецкого. Девушка стала нанизывать мясо на шампур. То, как она это делает, не понравилось ее захмелевшему приятелю. Он стал кричать, развернул ногой мангал, все мясо упало на землю. В ответ она попросила молодого человека уйти, но разъяренный парень стал бросаться в драку, за что получил металлическим шампуром в грудь, сообщает www.ctv.by.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Пока молодого человека доставляли в больницу для оказания медицинской помощи, девушка была задержана сотрудниками милиции. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.