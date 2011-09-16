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Девушка попросила номер телефона напавшего на него насильника и пригласила его на свидание. Он пришел

16 сентября 2011 12:19
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Инцидент случился в подмосковном городе Дубны.

39-летний мужчина напал во дворе жилого дома на местную жительницу. После изнасилования он попытался скрыться, но просьба жертвы остановила его. Девушка попросила у своего обидчика номер сотового телефона, аргументировав это тем, что он ей понравился. Мужчина без раздумий свой телефон, и уже на следующий день его жертва позвонила. Девушка пригласила мужчину на свидание к себе домой.

Как только маньяк с огромным букетом цветов переступил порог квартиры своей жертвы, его тут же задержали оперативники, которые ждали любвеобильного мужчину в засаде.

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело, сообщает ctv.by.

# происшествия

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