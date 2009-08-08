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Девушка на Белорусском вокзале с сумкой гранат

08 августа 2009 14:38
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На Белорусском вокзале Москвы к сотрудникам милиции обратилась девушка. Она протянула им тяжелую сумку: «Меня мужчина попросил подержать. Но он что–то долго не возвращается».

Как сообщает газета «СБ-Беларусь сегодня», ношу проверили металлодетектором и стало ясно: нужно вызывать саперов. Целый час вокзал был оцеплен милицией. Саперы достали из сумки гранату РГ–42, пять тротиловых шашек, 63 пистолетных, винтовочных и охотничьих патрона, два детонатора, дымовую шашку и бикфордов шнур.

Вероятнее всего, хозяин сумки, увидев милицию, испугался, занервничал и потому отдал ее девушке, с которой познакомился в поезде Полоцк — Москва. По предварительной версии, боеприпасы он вез для продажи.

Личность владельца сумки уже установлена, сообщили мне в пресс–службе Московского УВД на железнодорожном транспорте. Преступник, неоднократно судимый житель Зеленограда, попал в объектив видеокамеры. Сейчас его разыскивают.

# происшествия

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