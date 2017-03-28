«Девочки очень боялись, что его отпустят». В Гомеле вынесли приговор отцу, который на глазах своих детей убил бывшую супругу

Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.
Трагедия произошла в октябре 2016 года.
Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.
Трагедия произошла в октябре 2016 года.
Семейная ссора развернулась на глазах двух дочерей. В суде мужчина утверждал, что не планировал убийство:
после случившегося он сам вызвал милицию и написал признание.
Четверть века может провести за решеткой житель Гомеля. В октябре прошлого года во время ссоры с бывшей женой он выбросил ее из окна.
Трагедия случилась на глазах у двух дочерей. Их маму спасти не удалось.
25 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Суд поддержал позицию гообвинения по этому резонансному делу.
36-тилетний мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.
Трагедией завершился давний конфликт между бывшими супругами, проживавшими в одной квартире. Сложная ситуация обострилась после того как мужчина привёл в дом новую жену. В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна 7 этажа.
Спасти женщину медикам не удалось.
Трагедия разыгралась на глазах двух совместных дочерей бывших супругов.
Нина Гербач, мать погибшей:
Девочки очень переживают обе.
Они боялись, что его отпустят.
А я приеду сегодня домой и скажу: «Внучки мои золотые, он будет сидеть 25 лет, а я буду стараться вас поднять, отучить».
Родственники погибшей в ходе судебного разбирательства настаивали на пожизненном заключении для обвиняемого,
прокурор ограничился 25 годами лишения свободы.
Суд поддержал позицию гособвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Павел Сердюков, родственник осуждённого:
Человек сорвался. Он же с ней уже развелся и как бы нашёл себе другую женщину, хотел отдельно жить.
Его ошибка, не нужно было вести её в эту квартиру.
В своём последнем слове осуждённый попросил прощения у родственников погибшей и призвал суд к снисходительности.
Помимо срока в 25 лет лишения свободы, по решению суда, признанный виновным гомельчанин должен выплатить родственникам погибшей сумму в 100 тысяч рублей.
У осужденного есть 10 суток для того, чтобы обжаловать приговор суда,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.