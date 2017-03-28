«Девочки очень боялись, что его отпустят». В Гомеле вынесли приговор отцу, который на глазах своих детей убил бывшую супругу

Трагедия произошла в октябре 2016 года.

Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.

Семейная ссора развернулась на глазах двух дочерей. В суде мужчина утверждал, что не планировал убийство:

после случившегося он сам вызвал милицию и написал признание.

Четверть века может провести за решеткой житель Гомеля. В октябре прошлого года во время ссоры с бывшей женой он выбросил ее из окна.

Трагедия случилась на глазах у двух дочерей. Их маму спасти не удалось.

25 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Суд поддержал позицию гообвинения по этому резонансному делу.

36-тилетний мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.

Трагедией завершился давний конфликт между бывшими супругами, проживавшими в одной квартире. Сложная ситуация обострилась после того как мужчина привёл в дом новую жену. В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна 7 этажа.

Спасти женщину медикам не удалось.

Трагедия разыгралась на глазах двух совместных дочерей бывших супругов.

Нина Гербач, мать погибшей:

Девочки очень переживают обе.

Они боялись, что его отпустят.

А я приеду сегодня домой и скажу: «Внучки мои золотые, он будет сидеть 25 лет, а я буду стараться вас поднять, отучить».

Родственники погибшей в ходе судебного разбирательства настаивали на пожизненном заключении для обвиняемого,

прокурор ограничился 25 годами лишения свободы.

Суд поддержал позицию гособвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ