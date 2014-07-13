Девочки-двойняшки 3 лет погибли под упавшим от ветра деревом в Новосибирской области

Новости Беларуси. Непогода бушевала и в соседней России. В Новосибирской области гроза с градом привела к человеческим жертвам. На базе отдыха дерево упало на палатку, в которой укрылись маленькие дети. Погибли девочки-двойняшки трех лет, еще один ребенок – в реанимации.

Трагедия произошла на берегу Обского водохранилища. Все произошло внезапно. На кадрах видно, как люди отдыхают на пляже. Резко поднимается ветер и через несколько секунд с неба начинают падать огромные градины.

Вскоре ветер достигает такой силы, что с легкостью срывает крыши, ломает деревья и рекламные щиты.

Из-за непогоды в городе Бердске и его окрестностях частично нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.