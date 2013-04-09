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Детскую площадку, под которой нашли бетонную шахту, перенесут в другое место

09 апреля 2013 19:39
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Новости Беларуси. Песочница с опасным сюрпризом. О ЧП, которое произошло в одном из дворов Минска, рассказали минчане, позвонив на горячую линию телеканала СТВ.

На детской площадке на улице Филимонова обвалилась земля. Под песочницей оказалась открытая бетонная шахта около двух метров глубиной. Колодец был прикрыт досками, которые со временем прогнили.

По словам очевидцев, обвал произошел, когда там играл ребенок. Мальчик не пострадал. Сейчас опасный колодец накрыли бетонной плитой и засыпали песком.

Александр Истлентьев, главный инженер УП «Жилищно-эксплуатационная служба №23»:
Откопали. Это оказался колодец, сделанный, вероятнее всего, при посройке дома Филимонова-12 приблизительно лет 15 назад. Прогнила металлическая решетка. Никакой опасности нет. Вот, будет субботник, будем приглашать жителей Филимонова-12 для смещения песочницы.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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