Детское любопытство чуть не обернулось трагедией

В заброшенном доме в городе Дисна четверо школьников обнаружили закрытую стеклянную колбу, в которой находилось около 800 граммов ртути.Когда ребята открыли ее, от туда вылилось около 100 граммов содержимого. После сообщения об опасной находке на место происшествия сразу выехали спасатели, милиция и "скорая". Здесь немедленно провели работы по обеззараживанию территории. Детей доставили в местную больницу и обследовали. Сейчас они уже дома. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает. Тем временем местные правоохранительные органы выясняют, каким образом колба с жидким металлом попала в дом.