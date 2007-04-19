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Детское любопытство чуть не обернулось трагедией

19 апреля 2007 11:22
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В заброшенном доме в городе Дисна четверо школьников обнаружили закрытую стеклянную колбу, в которой находилось около 800 граммов ртути.Когда ребята открыли ее, от туда вылилось около 100 граммов содержимого. После сообщения об опасной находке на место происшествия сразу выехали спасатели, милиция и "скорая". Здесь немедленно провели работы по обеззараживанию территории. Детей доставили в местную больницу и обследовали. Сейчас они уже дома. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает. Тем временем местные правоохранительные органы выясняют, каким образом колба с жидким металлом попала в дом.
# происшествия

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