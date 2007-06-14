Детская шалость стала причиной трагедии

В оздоровительном центре "Романтика" Гомельской области погиб ребенок.

До отъезда домой первой смене в оздоровительном центре "Романтика" была всего одна ночь. Позади - прощальная дискотека. Оставалось вернуться в свою комнату, а завтра всем отправиться домой.

Мальчик баловался и выбил стекло, сильно травмировался. Медики скорой помощи и реанимационной бригады были бессильны. Травма брюшной полости привела к смерти ребёнка почти мгновенно. Следователям прокуратуры ещё предстоит выяснить все тонкости дела. Предварительно причина трагедии - детская шалость.

Каждый день в 20 оздоровительных лагерей Гомельщины прибывают всё новые и новые дети. Всего за три месяца здесь отдохнут порядка 17 тысяч детей. Меры безопасности этим летом будут повышены.

Об ужесточении контроля за мерами безопасности подготовлены и разосланы письма, заявил начальник представительства Управления по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Сергей Бондаренко.