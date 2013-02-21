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Детектив, ведущий дело Писториуса, обвинён в покушении на убийство

21 февраля 2013 08:28
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Новости ЮАР. По версии следствия, в 2011 году детектив Хилтон Бота вместе с двумя другими офицерами открыл огонь по семерым пассажирам в микроавтобусе. Детектив и его приятели находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Преступников арестовали, но позже обвинения с них сняли.

Между тем, пока не ясно, будет ли он и дальше вести расследование дела Оскара Писториуса. Напомним, бегун обвиняется в убийстве своей подруги.

В среду судья принял решение о том, что Писториусу будет предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Это означает, что его адвокатам придется доказывать наличие смягчающих обстоятельств, чтобы добиться освобождения их подзащитного под залог до рассмотрения дела, которое начнется не раньше чем через несколько месяцев.

# происшествия # Звезды

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