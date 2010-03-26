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Десятки служебных машин и вертолет: 30 сотрудников полиции Нью-Йорка два дня ловили хитрого койота

26 марта 2010 14:33
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Тридцать сотрудников нью-йоркской полиции приняли участие в операции по поимке объявившегося в городе дикого койота, пишет New York Post. Использовались десятки служебных машин и даже вертолет, но хитроумному зверю в течение двух дней удавалось уйти от преследования.

Впервые койота — как позднее выяснилось, годовалую самку весом около 13 килограммов — заметили в среду, 23 марта. В тот раз зверю удалось скрыться, однако в четверг стражи порядка снова напали на след в Манхэттене и устроили за Уолли — такое условное имя было дано койоту — настоящую погоню.

В конце концов койот был окружен в гараже-парковке и спрятался там под одной из легковых машин. Не желая упустить добычу, полицейские перегородили улицу и установили вокруг укрытия животного «периметр безопасности». После этого в койота выстрелили из специального ружья с транквилизаторами.

Как передает Associated Press, койота доставили в распоряжение Американского общества по предотвращению жестокости в отношении животных (ASPCA). Дальнейшая судьба зверя будет решена после осмотра специалистами, пишет Lenta.ru.

# происшествия

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