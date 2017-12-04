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Десятки мелких ДТП произошли в Минске 4 декабря: фото ГАИ

04 декабря 2017 19:58
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Новости Беларуси. Утро 4 декабря не задалось на столичных магистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки мелких аварий испортили настроение спешащим на работу автолюбителям и затруднили движение в центре.

Десятки мелких ДТП произошли в Минске 4 декабря: фото ГАИ-1

На проспекте Независимости у метро Московская из-за ДТП были перекрыты 2 полосы, а чуть позже на перекрестке с Петруся Бровки столкнулись сразу 4 автомобиля. В авариях никто не пострадал. Вероятная причина – несоблюдение дистанции.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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