Десятки мелких ДТП произошли в Минске 4 декабря: фото ГАИ

Новости Беларуси. Утро 4 декабря не задалось на столичных магистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятки мелких аварий испортили настроение спешащим на работу автолюбителям и затруднили движение в центре.

На проспекте Независимости у метро Московская из-за ДТП были перекрыты 2 полосы, а чуть позже на перекрестке с Петруся Бровки столкнулись сразу 4 автомобиля. В авариях никто не пострадал. Вероятная причина – несоблюдение дистанции.