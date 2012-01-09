Десятки гололедных травмы, 4 сгоревших балкона, 500 нетрезвых водителей – итоги новогодних праздников в Минске

Для того, чтобы определить диагноз, врачу хватило минуты – перелом шейки бедра. В отделении травматологии от количества упавших на лед негде и яблоку упасть.



Михаил Герасименко, руководитель Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии:

Чаще всего при гололедной травме повреждается капсульно-связочный аппарат крупных суставов, происходят переломы лучевой кости в типичном месте, переломы предплечья, вывихи плеча, переломы голеностопного сустава.



Избежать травм в гололедицу не так уж и сложно. Идти по льду нужно медленно, чуть скользя. Если почувствовали, что теряете равновесие, нужно слегка присесть. При этом руки лучше согнуть в локтях, а голову втянуть.



Только за выходные к травматологам Минска обратилось более 30 человек. Пик пришелся на праздничные дни.



Александр:

Собака со мной была, овчарка немецкая. Дернула, испугалась, потянула меня.



У Александра от боли выступает пот. Прогулка с собакой обернулась закрытым переломом лодыжки. Любимый питомец испугался взорвавшейся рядом петарды.



В выходные из-за пиротехники в одной из многоэтажек Минска загорелось сразу четыре балкона. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей дома. Пострадавших, к счастью, не было.



Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Хотел бы еще раз обратиться, чтобы пиротехнические изделия использовались в соответствии с инструкцией в таких местах, где нет большого скопления граждан и риск получения травм сводится к минимуму.



Гололед – головная боль и для автоинспекции. Из-за капризов погоды на дорогах гибнут не только водители, но и пешеходы. В такие дни сотрудники ГАИ просят не выезжать неопытным водителям, а тем, кто чувствует себя за рулем уверенно, быть предельно осторожными.



Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Если автомобиль начало заносить, то для переднеприводного автомобиля водитель должен нажать на педаль газа для того, чтобы его выровнять. Если автомобиль заднеприводной, водитель должен скинуть газ для того, чтобы автомобиль стал прямо и не произошло какого-либо заноса.



Еще одна беда – это езда в нетрезвом состоянии. 500 пьяных водителей было задержано на дорогах республики в выходные дни. Сколько их выехало –остается вопросом.



Опасность в себе таят не только автомагистрали, но и водоемы, которые покрылись тонким льдом. 9 января в Браславском районе утонули два человека. И, как показывает статистика, многих трагедий можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила безопасности.