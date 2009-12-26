Десятки человек погибли при обрушении моста в Индии

Мост рухнул утром 25 декабря. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается. Известно, что большинство погибших - рабочие, занятые в строительстве моста. Всего на мосту работали около 50 человек. Полиция расследует причины его разрушения.
Возведением моста, строящегося с 2007 года, занимались южнокорейская Hyundai Engineering & Construction Co и местный подрядчик Gammon India. Власти Индии велели компаниям выделить по миллиону рупий семьям каждого погибшего рабочего, еще по сто тысяч рупий будет выделено из федерального бюджета, передает БЕЛТА.