Десятки человек погибли при обрушении моста в Индии

В Индии рухнул строящийся мост над рекой Чамбал в штате Раджастан на западе страны. По сведениям местной полиции, жертвами обрушения стали до 45 человек.

Мост рухнул утром 25 декабря. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается. Известно, что большинство погибших - рабочие, занятые в строительстве моста. Всего на мосту работали около 50 человек. Полиция расследует причины его разрушения.

Возведением моста, строящегося с 2007 года, занимались южнокорейская Hyundai Engineering & Construction Co и местный подрядчик Gammon India. Власти Индии велели компаниям выделить по миллиону рупий семьям каждого погибшего рабочего, еще по сто тысяч рупий будет выделено из федерального бюджета, передает БЕЛТА.