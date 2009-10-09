Десятилетний мальчик в Калинковичах спас семью от гибели на пожаре

Возгорание в однокомнатной квартире пятиэтажного дома в Калинковичах произошло сегодня около 2 часов ночи.

Первым запах дыма почувствовал 10-летний мальчик, который разбудил еще трех младших детей и поднял по тревоге взрослых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Семье не удалось самостоятельно потушить пожар, который, по предварительной версии, возник из-за неосторожного обращения с огнем одного из взрослых. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали 30 жильцов, в том числе 13 детей. Пожар был оперативно локализован.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и устанавливаются причины пожара.