Десять автомобилей столкнулись на кольцевой

Причиной аварии послужило превышение скорости.

К счастью, обошлось без пострадавших, чего не скажешь про машины - большинство из них не подлежат восстановлению.

ГАИ напоминает, что к водителям, задержанным за управление транспортным средством с превышением установленной скорости движения, применяются самые строгие меры административного воздействия. Так, за превышение скорости более 10 км/ч - штраф Br35 тыс., более 20 км/ч - Br70 тыс., более 30 км/ч - Br350 тыс. А превышение скорости более 20 км/ч повторно в течение года влечет лишения права управления на год. За обгон с нарушением правил - штраф Br350 тыс. и лишение права управления на год, сообщает БЕЛТА.