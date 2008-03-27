Дерзкое разбойное нападение произошло в Гомельской области

Объектом преступного посягательства стал Мозырский Завод железобетонных изделий. Трое местных жителей избили и связали сторожа. Более двух часов хозяйничали в административном здании предприятия. Их добычей стала оргтехника общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей. На поимку преступников были брошены все силы местной милиции. Все участники нападения, среди которых работник завода, задержаны. Вся похищенная оргтехника изъята. Кража могла полностью парализовать деятельность предприятия: украденные жесткие диски содержали бухгалтерскую и экономическую информацию, сведения о клиентах и поставщиках.