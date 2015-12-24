Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Петрикове

Новости Беларуси. В Петрикове неизвестный в маске ограбил ювелирный магазин. Преступление произошло 23 декабря. Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, мужчина похитил большое количество ювелирных изделий.

Сейчас следователи выясняют личность злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Подробности происшествия в интересах следствия пока не разглашаются. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 10 января 2013 года в Петрикове также ограбили ювелирный магазин. Вор проник туда во время обеденного перерыва, сорвав навесные замки двери и решетки складского помещения и похитил золотые ювелирные изделия на сумму около 200 миллионов рублей.