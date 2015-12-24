Прямой эфир

Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Петрикове

24 декабря 2015 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Петрикове неизвестный в маске ограбил ювелирный магазин. Преступление произошло 23 декабря. Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, мужчина похитил большое количество ювелирных изделий.

Сейчас следователи выясняют личность злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Подробности происшествия в интересах следствия пока не разглашаются. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 10 января 2013 года в Петрикове также ограбили ювелирный магазин. Вор проник туда во время обеденного перерыва, сорвав навесные замки двери и решетки складского помещения и похитил золотые ювелирные изделия на сумму около 200 миллионов рублей.

# происшествия # Ограбление

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в одной из больниц Саудовской Аравии: погибли 25 человек, более 100 пострадали
24 декабря 2015 07:36

Пожар в одной из больниц Саудовской Аравии: погибли 25 человек, более 100 пострадали

Штормовой ветер повалил главную елку в Полоцке
24 декабря 2015 07:35

Штормовой ветер повалил главную елку в Полоцке

Штормовой ветер повалил главную елку Полоцка
24 декабря 2015 06:35

Штормовой ветер повалил главную елку Полоцка